انت الان تتابع خبر القانونية النيابية تدعو لإلغاء انتخابات الخارج وتحدد الأسباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة عقدت برئاسة النائب ريبوار هادي وحضور اعضائها اجتماعا مشتركا مع لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨".واستكملت الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب مناقشة مواد وفقرات مقترح القانون، وفق البيان.

وأشار إلى أن "الاجتماع تناول مناقشة ضرورة المراقبة على العقود الفنية التي تعقدها المفوضية مع الشركات لتوفير المستلزمات الفنية لإجراء الانتخابات، والتأكيد على ضرورة اعلان النتائج الاولية للانتخابات خلال ٢٤ ساعة".

كما قرر المجتمعون "بأن تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها لا تتجاوز (٣٪؜) من عدد الناخبين في سجل الناخبين على مستوى المحطة وان تعتمد المفوضية في تحديد اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين".

وأكد الاجتماع "ضرورة الغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لإجرائها".

وقررت اللجنة القانونية "تأجيل مناقشة بعض مواد القانون الفنية الى ما بعد استضافة المفوضية العليا للانتخابات والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مقترح القانون".

من ناحية أخرى، تسلمت اللجنة القانونية "مقترحات لجنة الاقاليم النيابية وممثلين عن المستقلين والكتل النيابية الناشئة ، بشأن (عُمر المرشح) والتحصيل الدراسي له بالاضافة لشكل النظام الانتخابي والقاسم الانتخابي ، ووعدت اللجنة بدراسة المقترحات المقدمة للوصل الى صيغة نهائية للقانون تكون ملبية للطموح".

