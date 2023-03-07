انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: اضرار زلزال تركيا المدمر ستتجاوز 100 مليار دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو في إفادة صحفية من غازي عنتاب التركية: "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار".وأضافت أن "الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم الـ16 من آذار".