انت الان تتابع خبر آذار.. موجة جديدة من الهزات الأرضية وتحركات كبيرة للكواكب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إنّه شهر دقيق يحمل تناقضات واضحة واوضاعا عامّة تنذر ببعض المشاكل العالمية والانقلابات والحروب والضغوطات وفضائح عامة تثير الاستغراب والعجب ما يعني ان هنالك انذارا فلكيا لأمر ما يتحضّر.الجدير بالذكر وجود تغييرات كبيرة في هذا الشهر المفصلي اعتبارا من تاريخ 25 آذار / مارس حين ينتقل كوكب المريخ من برج الجوزاء الى برج السرطان، بعد ان كان كوكب المريخ في الجوزاء لمدة سبعة اشهر وساهم في اجواء من التوتر والتسرع والتهور والمشاكل والاحداث الدراماتيكية والازمات الاقتصادية الخانقة والمشاكل المناخية والكوارث الطبيعية والانهيارات الكبيرة في البورصة.هنالك تحرّكات كبرى لكواكب اخرى، ابرزها :• انتقال زحل من الدلو الى الحوت يوم 8 آذار / مارس. يعتبر هذا الكوكب كوكبا قاسيا بالاجمال ويلوح ببعض العواقب ويفرض على مواليد الحوت نظاما خاصا .• الزهرة في الحمل حتى تاريخ 16 آذار لينتقل بعدها الى برج الثور اعتبارا من تاريخ 17 آذار / مارس• الشمس تدخل الى الحمل اعتبارا من تاريخ 21 آذار / مارس

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