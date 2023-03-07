انت الان تتابع خبر كركوك.. الإطاحة بإرهابي خطير في داعش: شارك بتفجير المنازل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع بهدف ملاحقة فلول العصابات الارهابية والقصاص منهم وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية ذاتها من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية الخطيرة".

وأشارت الى ان "الارهابي شارك بعمليات عديدة ابرزها زرع العبوات الناسفة وتفجير منازل القوات الامنية في محافظة صلاح الدين بالإضافة الى عملة كمقاتل ومساعدة العصابات الارهابية بنشر مفارز امنية داخل قضاء تكريت".

وأضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت بالتعاون مع فوج مغاوير المقر المتقدم وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك والتنسيق مع مديرية استخبارات وامن صلاح الدين".