شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن زايد يبحث مع رئيس بولندا تداعيات الأزمة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع نظيره البولندي أندجي دودا، تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والإنسانية.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس البولندي الذي يزور الإمارات حاليا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، والارتقاء بها على جميع المستويات.

ورحب الرئيس الإماراتي في بداية اللقاء، بالرئيس البولندي والوفد المرافق، معربًا عن تمنياته أن تكون زيارته دفعة قوية للعلاقات بين دولة الإمارات وجمهوية بولندا.

واستعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدين الحرص المشترك على توسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية بينهما، وخاصة في المجالات والقطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة والفضاء وغيرها.

وأكد الرئيس البولندي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، ونوه بالتطور الإيجابي في هذا المسار، خلال الفترة الماضية، وعبر عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم الإماراتي لبلاده في استضافة اللاجئين الأوكرانيين.

وجرى خلال اللقاء إعلان مذكرتي تفاهم بين الإمارات وبولندا، الأولى مذكرة للتعاون في مجال الطاقة، والثانية بشأن تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.