شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مبادرة كتف فى كتف نموذج إيجابى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن المبادرة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تبلور الدور الهام لمؤسسات العمل الأهلى في دعم المواطنين والتعاون مع الدولة للتخفيف من على كاهل الفقراء ومحدودى الدخل، لافتا إلى أن المبادرة تمثل نموذجا يحتذى به للتكافل بين أبناء الوطن الواحد.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "كتف في كتف" توفير 4 مليون صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، وتؤكد أن التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لربما يكون له دور كبير في التخفيف من حدة تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، لافتا إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يمثل تحركا إيجابيا لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم جنبا إلى جنب الحكومة المصرية.

أضاف "الجندى" أن مبادرة كتف في كتف تكشف أن أبناء الوطن الواحد سيظلون ملتفون ومتكاتفون يساعد بعضهم بعضا وهو دور جيد للغاية ولطالما طالبنا به في الأوقات السابقة والآن أصبح هناك تعاونا بين الدولة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى لصالح المواطن وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل ليقوم الكل بدوره خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة "كتف في كتف" لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وشارك التحالف الوطني في الزيارتين الأخيرتين لمحافظتي سوهاج والمنيا، وأشاد الرئيس السيسي بجهود متطوع بالتحالف الوطني بالعمل الأهلي والمجتمع المدني خلال اصطفاف 1500 متطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تمثل تضافر الجمعيات والمؤسسات بكل طاقتها لدعم المواطنين، من خلال عدة مبادرات في الفترة الماضية، مثل "ستر وعافية" و"قطار الخير"، كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على توفير المزيد من الدعم، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والأزمة العالمية الجارية، لتخفيف العبء على كاهل الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتستهدف مبادرة "كتف في كتف" توفير 4 مليون صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، ويكفي صندوق "كتف في كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما أكد التحالف الوطني على كشف مزيد من التفاصيل عن الحدث في ستاد القاهرة الدولي قريبًا.