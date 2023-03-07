شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. توماس توخيل يرفض العودة إلى تدريب تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، عن رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع مدير فني جديد وتوجيه الشكر إلى جراهام بوتر، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به البلوز بداية منذ بداية توليه مهمته التدريبيه.

موقف توخيل من العودة إلى صفوف تشيلسي التدريبية

ويفكر النادي الإنجليزي في إقناع المدرب الألماني توماس توخيل، للعودة إلى تدريب كتيبة البلوز مرة أخرى.

ووفقا لما أشار إليه‏ الصحفي الموثوق "سايمون جونسون" عبر صحيفة "الأثليتيك"، فإن عودة توخيل إلى تدريب تشيلسي يكاد يكون مستحيلًا وذلك بسبب رغبته في العمل في ظل ملكية أبراموفيتش، ورفضه للعمل مع الملاك الجُدد.

وأكد جونسون على أن مشجعو تشيلسي بحاجة إلى نسيان توماس توخيل وتقبل عدم عودته، لأنه لا يفكر في العودة في ظل الإدارة الحالية للبلوز.

موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023

يقع تشيلسي في المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة فقط لا غير.

موعد مباراة تشيلسي القادمة والقنوات الناقلة

يقع تشيلسي مواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.