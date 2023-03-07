شكرا لقرائتكم خبر عن ليس بيرناردو.. برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى اقتراب نادي برشلونة الإسباني من ضم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة نارية.

برشلونة يخطط لضم مدافع مانشستر سيتي

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب الصحف الإسبانية، فإن برشلونة يريد ضم المدافع الإسباني إيميرك لابورتي، لاعب السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة "يوليو 2023".

لابورت "الفرنسي الأصل" الذي خطف أنظار العديد من أندية القارة العجوز، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به مع النادي الإنجليزي في الفترة الماضية، بالرغم من قلة مشاركته مع كتيبة بيب جوارديولا.

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني دخل في مفاوضات جادة للظفر بخدمات صاحب الـ 28 عام، منتهزًا تعثر العلاقة بينه وبين جوارديولا بسبب قلة مشاركته، مما دفع اللاعب يفكر بجدية في الرحيل عن صفوف حامل اللقب الإنجليزي 2021/2022.

أرقام لابورت مع مانشستر سيتي 2022/2023

شارك المدافع الإسباني مع مانشستر سيتي منذ انطلاق الموسم الجاري 2022/2023، في 15 مباراة فقط لا غير، ولم يسجل أو يساهم في أية أهداف.

وفي ذات السياق يرتبط الدولي الإسباني بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي سارٍ حتى صيف 2025.

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس، مساء السبت القادم الموافق 11 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف مانشستر سيتي وكريستال بالاس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع مانشستر سيتي في وصافة البريميرليج حاملًا في رصيده 58 نقطة، بينما يقع أصحاب الديار في المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة فقط لا غير.