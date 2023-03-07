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النزاهة النيابية تحدد موعد استجواب مجلس امناء شبكة الاعلام

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيصر في حديث للسومرية نيوز، ان "يوم الخميس الموافق (9 أذار 2023)، سيشهد مجلس النواب العراقي اول استجواب في دورته الحالية".

ولفت عضو مجلس النواب الى ان "الاستجواب سيكون بخصوص مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي".


وفي وقت سابق، قال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب حدد يوم 9 آذار موعداً لاستجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي".

واضاف المصدر ان "الاستجواب يستند الى تواقيع نيابية جمعتها عضو لجنة النزاهة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير وستكون هي المستجوب".

واشار الى ان "الاستجواب يأتي لوجود شبهات في عمل واداء المجلس وفق الوثائق التي قدمتها القصير مع طلب الاستجواب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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