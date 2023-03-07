انت الان تتابع خبر "جاءت بدعوة من العراق".. وزير الدفاع الأمريكي يكشف هدف زيارته الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوستن في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "محور زيارتنا اليوم الى بغداد ولقائنا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الدفاع العراقي ثابت العباسي هي مناقشة مهام القضاء على بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأضاف، ان "حضورنا الى بغداد كانت بدعوة من الحكومة العراقية".