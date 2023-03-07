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"جاءت بدعوة من العراق".. وزير الدفاع الأمريكي يكشف هدف زيارته الى بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أوستن في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "محور زيارتنا اليوم الى بغداد ولقائنا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الدفاع العراقي ثابت العباسي هي مناقشة مهام القضاء على بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأضاف، ان "حضورنا الى بغداد كانت بدعوة من الحكومة العراقية".

ووصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة تهدف إلى "إعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية" بين الولايات المتحدة والعراق.

وكتب أوستن في تغريدة "هبطنا في بغداد"، مضيفا "أنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، فيما نمضي قدما نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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