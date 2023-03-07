انت الان تتابع خبر الحكيم يدعو لتفعيل اللجان المشتركة بين العراق والسعودية لتعزيز المصالح المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير " استقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، وتبادل معه وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".واكد الحكيم، "ضرورة تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين واستثمار رغبة كل دولة بالانفتاح على الأخرى وتعزيز المصالح المشتركة بينهم ".

واوضح أن "العراق منفتح على الجميع لاسيما جواره العربي والإسلامي وينطلق في علاقاته من المصالح المشتركة وحفظ سيادته، ويسعى لتقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة بما يخدم بلدانها ويمكن شعوبها من الإفادة من خيراتها".

ودعا الحكيم، إلى "مساهمة الجميع في إيقاف لغة الحروب والنزاعات والتعويض عنها بلغة الحوار والشراكة وإدارة النفوذ محملا الجميع من دول مؤثرة ومجتمع دولي مسؤولية الوصول إلى عالم آمن بلا حروب أو نزاعات".

وأشار إلى "الواقع البيئي في العراق والمنطقة"، مبينا أن "المنطقة تعاني من أزمة بيئية ومتغيرات مناخية كبيرة داعيا لتضافر جهود الدول المتضررة وتبادل الخبرات للحد من هذه الظاهرة".

