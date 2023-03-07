انت الان تتابع خبر إليسا تحسم الجدل حول حذف أغنيتها مع سعد لمجرد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد الحفل مفاجأة لعدد كبير من الجمهور بعد تقديمها لأغنيتها "من اول دقيقة" التي جمعتها بالنجم المغربي سعد لمجرد، واثارت موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم بسجن لمجرد بتهمة اغتصابه شابة فرنسية في احدى فنادق باريس عام 2016.

وبعد تقديم اليسا الاغنية مباشرة على المسرح، اعتبر المتابعون ان ما فعلته بمثابة رد واضح وصريح منها على كل ما قيل، ومقدمة جواباً شافياً وواضحاً بأنها لا تنوي حذف الأغنية.

