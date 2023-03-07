شكرا لقرائتكم خبر عن مبدأ قضائى.. غياب الزوج عامين دون انقطاع يُجيز الطلاق للضرر.. "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أوعى تغيب أكتر من سنه"، استعرض خلاله حكما قضائيا بطلاق الزوجة من زوجها لضرر "الغيبة"، بعد أن سافر الزوج لأكثر من سنة بالخارج، فتم إنذاره من قبل المحكمة بنقلها إليه أو العودة لمصر أو يطلقها أو تطلقها المحكمة، فطلقتها المحكمة بمجرد شهادة التحركات والاعذار بالعودة لمصر ولم يمثل دون إجراء تحقيق لإثبات الغيبة دون عذر مقبول، وأن المحكمة اعتبرت غيابه عامين دون فترات انقطاع وحتى لو للعمل فيه إضرار للزوجة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"أوعى تغيب أكتر من سنه".. حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقا للضرر بسبب "غيبة الزوج" بالخارج لأكثر من سنة.. والمحكمة تستند على شهادة تحركات الزوج.. واعتبرت غيابه عامين دون فترات انقطاع وحتى لو للعمل فيه إضرار للزوجة



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