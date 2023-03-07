شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر.. تميم بن حمد آل ثاني يعين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عيّن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

وفي وقت سابق اليوم، قبل أمير قطر استقالة رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

وكان الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني تولى منصب رئيس الوزراء إلى جانب وزير الداخلية منذ يناير/ كانون الثاني 2020، حتى استقالته اليوم.