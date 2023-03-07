شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التلفزيون السوري: هجوم "إسرائيلي" يستهدف مطار حلب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدف هجوم إسرائيلي، الثلاثاء، محيط مطار حلب الدولي، حسب وسائل إعلام حكومية سورية رسمية.

وأكد مصدر عسكري سوري أن "الهجوم الإسرائيلي أخرج مطار حلب الدولي من الخدمة".



وأوضح المصدر العسكري لوسائل إعلام رسمية، أن "إسرائيل نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، استهدف مطار حلب الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: أن ” الهجوم وقع في تمام الساعة الثانية و7 دقائق فجر الثلاثاء - بالتوقيت المحلي- وأدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

ولم تعقب إسرائيل على ما نقلته وسائل الإعلام السورية الرسمية.

وكانت إسرائيل شنت خلال الشهور الماضية عشرات الضربات على أهداف في سوريا، قالت إنها "تستهدف قواعد إيران والمليشيات المتحالفة معها".