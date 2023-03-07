5 موارد لصندوق الوقف الخيرى.. أبرزها التبرعات وعوائد الاستثمار

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 8 من القانون رقم 145 لسنة 2021، الخاص بإنشاء صندوق الوقف الخيرى موارد صندوق الوقف الخيرى كما يلى:

١ - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .

٢ - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .

٣ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

٤ - عائد استثمار أموال الصندوق .

٥ - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .