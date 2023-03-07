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5 موارد لصندوق الوقف الخيرى.. أبرزها التبرعات وعوائد الاستثمار

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القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 8 من القانون رقم 145 لسنة 2021، الخاص بإنشاء صندوق الوقف الخيرى موارد صندوق الوقف الخيرى كما يلى:

 

١ - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .

 

٢ - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .

 

٣ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

 

٤ - عائد استثمار أموال الصندوق .

 

٥ - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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