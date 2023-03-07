شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين وتايوان.. حرب كلامية وتحذيرات شديدة من "تحرك الجيش" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت تايوان، الصين، الثلاثاء، من القيام بأي تحركات ضدها، مؤكدة أنها ستتصدى لها.

وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ: "لن نسمح بتكرار الاستفزازات الصينية ضدنا، وإذا اتخذت الصين خطوة، فإن دور الجيش التايواني هو القتال".

ولم يؤكد تشيو كو تشنغ زيارة الرئيسة تساي إنغ ون، للولايات المتحدة، وما إذا كانت ستلتقي برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في الولايات المتحدة.

وقالت مصادر في وقت سابق، إن "تساي دعيت للتحدث في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية أثناء عبورها عبر كاليفورنيا في زيارة إلى أمريكا الوسطى، وأن مكارثي من المرجح أن تلتقي بها هناك.

وكان رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، أكد في تصريحات سابقة، أنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وأكد أن بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين، موضحا أنه "يتعين على الحكومة تنفيذ سياسة حزبنا لحل قضية تايوان"، و"اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان وتعزيز إعادة التوحيد".

وردا على تلك التحذيرات، أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أن "بكين تعارض بحزم عقلية الحرب الباردة وكل أشكال الهيمنة".

وأضاف وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان: " سندافع عن سيادة بلادنا وأمنها بحزم ونرفض العقوبات الأحادية".