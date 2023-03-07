شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف إسرائيلي على سوريا أخرج مطار حلب الدولي عن الحدمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدف هجوم إسرائيلي، الثلاثاء، محيط مطار حلب الدولي، حسب وسائل إعلام حكومية رسمية.

وأكد مصدر عسكري سوري أن "الهجوم الإسرائيلي أخرج مطار حلب الدولي من الخدمة".

وأوضح المصدر العسكري لوسائل إعلام رسمية، أن "إسرائيل نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: أن ” الهجوم أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة “.

ولم تعقب إسرائيل على ما نقلته وسائل الإعلام السورية الرسمية.

وكانت إسرائيل شنت خلال الشهور الماضية عشرات الضربات على أهداف في سوريا، قالت إنها "تستهدف قواعد إيران والمليشيات المتحالفة معها".