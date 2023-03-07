شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسمم الطلاب بإيران.. إصابات تتزايد ونظرية المؤامرة لحل اللغز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصبح تضارب تصريحات المسؤولين الإيرانيين سمة المشهد مع عجز السلطات عن كشف أسباب حالات تسمم الطلاب التي ضربت 24 محافظة من أصل 31.

وزير التربية والتعليم يوسف نوري قال إن "العوامل الفيروسية والميكروبية مستبعدة في التسمم، ووفقًا لرأي رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، ويجب اتخاذ تدابير وقائية للجو النفسي الناجم عن تسمم الطلاب".

وأرجع ممثل البرلمان الإيراني علي رضا باك فطرتن ظاهرة تسمم الطلاب إلى "منظمة خلق مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة".

وزعم باك فطرت، عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، إن "مؤامرة تسميم الطلاب من عمل الغربيين والمنافقين، لأن هذه المنظمة لا تزال متجذرة في إيران وهم يفعلون كل ما في وسعهم".

وتابع: " في حال توصلت القوات الأمنية إلى أي أدلة حتى الآن، لم يتم تحويلها إلى لجنة التربية في مجلس النواب ويجب متابعة الأمر في لجنة الأمن القومي".

عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية تسمم طالبات وطلاب المدارس في البرلمان الإيراني، محمد حسين آصفري، قال إن أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة تعرضوا لهجمات التسميم.

وأضاف "الأجهزة المعنية أجرت العديد من الفحوصات وأخذت جملة من العينات للكشف طبيعة وأسباب هذا التسمم، لكن لم يتم الحصول على إجابات واضحة حتى الآن".

وسجلت 503 إصابات بالتسمم اليوم الإثنين، في صفوف الطلاب بعدة محافظات، وفقًا لإحصائيات رسمية نشرتها وسائل إعلام إيرانية ومسؤولين في الصحة.

وسجلت محافظة كهكيلو وبوير أحمد جنوب غرب إيران، إصابة 138 بالتسمم، وفقًا لما ذكره "محمود شهامات"، نائب رئيس قسم الطب بجامعة ياسوج للعلوم الطبية.

وقال شهامت من بين هذا العدد من الطلاب، كان هناك 88 طالبًا في مدارس دوغونبدان، و32 طالبًا في دهدشت و18 طالبًا في ياسوج، 90 % من الطلاب المسمومين هم من الفتيات.

وأرجع سبب تسمم الطلاب إلى "الغاز المنبعث".

وأعلن حبيب هايبر، نائب رئيس جامعة أهواز للعلوم الطبية، عن حالات تسمم جديدة في ثلاث مدن بمحافظة خوزستان، مضيفًا "أن مدن دشت أزاديجان وصيدا وأنديمشك سجت إصابات جديدة".

وبدأ التسمم المتسلسل للطلاب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومنذ يومين، كانت هناك زيادة كبيرة في المدارس في مدن مختلفة، وحتى الآن لم يتم تحديد سبب الحالات.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء "خبر أونلاين" الإيرانية، بوفاة طالب في الصف الأول الابتدائي بمحافظة كرمنشاه الواقعة غرب إيران، يدعى "روهام شاه ويسي" وذلك بعد إصابته بالتسمم.

وأضافت الوكالة، أن الطفل توفي الأحد بعدما أصيب السبت الماضي بالتسمم ونقله إلى المستشفى"، مبينة أنه من طلاب مدرسة كرناجي الابتدائية بمحافظة كرمنشاه.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طالبًا من سكان مدينة كاشمر التابعة لمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران فارق الحياة جراء إصابته بالتسمم.

ومن جانبه، كشف المتحدث باسم الشرطة الإيرانية الجنرال "سعيد منتظر المهدي"، عن بدء نشر دوريات أمنية بالقرب من المدارس.

وقال الجنرال المهدي "لقد زادت الشرطة من عدد الدوريات الخاصة والمتخصصة الثابتة والمتنقلة حول المدارس ومساكن الجامعات لحماية الطلاب من تصرفات المخلين بالأمن العام"

بدوره، أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي، أن الضالعين في تسمم الفتيات "مفسدون في الأرض"، وهي تهمة توجب الإعدام حسب القانون الإيراني.