شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: تطوير سرعة الإنترنت فى مصر تدعم صناعة النشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العمل على تطوير سرعة واستقرار وكفاءة الإنترنت في مصر يعد دعمًا مباشرًا لصناعة النشر الإلكتروني، ويخلق مناخًا إيجابيًا لأطراف المعادلة من كتاب وقراء وناشرين، التحدي الآخر الذي لا يقل عنه في الأهمية هو المواجهة القانونية الحاسمة لكل عمليات القرصنة الإلكترونية بحيث يتم ضمان كافة الحقوق الأدبية والمادية للكتاب والناشرين.

وأشارت الدراسة إلى أن الفرص التي يجب استغلالها تتمثل في العدد الكبير من القراء الشباب المستمرين في البحث عن شغفهم من خلال قراءة أنواع مختلفة من الكتب المتوفرة بصيغ مطبوعة وإلكترونية.

وتابعت الدراسة: ولعل الإقبال الكبير من الفئات العمرية الصغيرة كان ملحوظًا ومبشرًا في معرض الكتاب مؤخرًا، تلك الفئات العمرية من الشباب المصري تمثل جيلًا واعدًا تربى على محتوى تعليمي مختلف عما حظت به أجيال سبقته، ولا بد أن نرى فرصة كبيرة لدعم المحتوى الكتاب الرقمي لمن تم تقديم “التابلت” والكتب التفاعلية لهم في المراحل التعليمية المختلفة، وأصبحوا على استعداد لتلقي المزيد.