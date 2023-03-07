انت الان تتابع خبر مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة حوارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ودعت المساجد في حوارة الى "التصدي لقطعان المستوطنين، حيث خرج الشبان للتصدي لهم".
هذا وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.
وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة مواطن بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في حوارة.
هذا وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.
وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة مواطن بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في حوارة.