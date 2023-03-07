مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة حوارة

هذا وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.

بغداد - ياسين صفوان - ودعت المساجد في حوارة الى "التصدي لقطعان المستوطنين، حيث خرج الشبان للتصدي لهم".

محمد يوسف

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