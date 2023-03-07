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مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة حوارة

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بغداد - ياسين صفوان - ودعت المساجد في حوارة الى "التصدي لقطعان المستوطنين، حيث خرج الشبان للتصدي لهم".

هذا وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.


وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة مواطن بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في حوارة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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