شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الشيوخ: مسار العائلة المقدسة جزء لا يتجزأ من جهود الدولة في ملف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ، أن مسار العائلة المقدسة جزء لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية فى دعم ملف السياحة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الثقافة والسياحة والاثار بمجلس الشيوخ، اليوم والذى شهد استكمال مناقشة الدراسة البرلمانية الخاصة المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النائبة سها سعيد بشأن "إحياء مسار العائلة المقدسة.

وأضاف "مسلم" أن الرهان على السياحة خلال المرحلة الحالية،فهى صناعة كبيرة وتحتاج تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالدولة.لافتا إلى إنه سيتم دعوة وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية فى الاجتماع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم فى هذا الملف.

كانت اللجنة البرلمانية قد استمعت خلال اجتماعها اليوم، إلى القس رفعت فتحى ممثل الكنيسة النجيلية، والذى رحب بهذه الدراسة مشيرا إلى أنه مصر تتمتع بين دول العالم بسمعة كبيرة فى مجال السياحة الثقافية والدينية.

وقال القس رفعت فتحى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم أن مجلس الكنائس العالمى يضم 504 طائفه على مستوى العالم ومن الممكن عرض هذا الملف عليهم لدعمه فى المرحلة القادمة.

وأشارت النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم الدراسة البرلمانية حول إحياء مسار العائلة المقدسة أنها ستقوم بأرسال نسخة متكاملة من الدراسة لممثل الطائفة الانجيلية حتى يتمكن من الاطلاع عليها وقراءتها بعناية.