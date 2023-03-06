لمنافسة أردوغان.. المعارضة التركية تعلن إسم مرشحها في الانتخابات الرئاسية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المعارضة التركية، مساء الإثنين، عن ترشيح كمال قليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مايو المقبل، ومنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصدر تحالف المعارضة في تركيا بياناً جاء فيه، إنه "تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأشار البيان إلى أن المرشح سيكون كمال قليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.

من جانبه، صرح تيميل كرامولا أوغلو، رئيس حزب السعادة المعارض، بأنه عقب اجتماع مع 5 من قادة أحزاب المعارضة الأخرى، "نتيجة لاجتماعاتنا، قررنا أن يكون كمال قليجدار أوغلو مرشحنا للرئاسة".

ووفقا لموقع "تي 24" التركي، فإن "الطاولة السداسية" (ستة أحزاب مُعارضة)، أعلنت ترشيح كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي وزعيم المُعارضة، مرشحًا رئاسيًّا مشتركًا عن "تحالف الأمة"، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 مايو المُقبل.

وأعلن كمال قليجدار أوغلو أن رؤساء باقي الأحزاب الستة سيعينون نوابًا للرئيس خلال الانتقال إلى النظام البرلماني.