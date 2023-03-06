شكرا لقرائتكم خبر عن جهود التنمية المكانية بالمنيا.. تشمل تطوير العشوائيات ورفع كفاءة مياه الشرب بـ224 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى الصعيد باهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بمحافظات الصعيد وتنميتها وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث حرصت الحكومة على توفير الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تحسين جودة النظام التعليمي والانتهاء من مشكلة السكن غير الآمن، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الإسكان والمرافق وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة للشباب، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بافتتاح مشروعات تنموية بمحافظة المنيا، أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها في محافظة المنيا نحو 143 مليار جنيه، وتحظى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالنصيب الأكبر، وإلى جانبها عدد من المشروعات الأخرى، مستعرضاً الجهود من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: التنمية البشرية من خلال تنمية الإنسان، والتنمية الاقتصادية بهدف خلق فرص عمل وأنشطة لتشغيل الشباب، وتنمية المكان من أجل تحسين معيشة المواطن.

وعلى مستوى المحور الثالث المتعلق بالتنمية المكانية، والذي وصفه بأنه يلامس الحياة اليومية لكل مواطن ليس فقط في المنيا بل كل ربوع الجمهورية، تمثلت الجهود:

- رفع كفاءة العمران لتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق توافر السكن اللائق.

- توفير وتطوير الوحدات السكنية لمختلف المستويات، ومنها المنيا الجديدة.

- تطوير العشوائيات وبناء وحدات حضارية بديلة، ومنها منطقة عشش محفوظ ومدينة العمال بالمنيا.

- مدينة المنيا الجديدة تشهد بناء 24 ألف وحدة سكنية.

- تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات وتطوير الميادين العامة والكورنيش والمنشآت الحيوية.

- مشروع إنشاء مدينة ملوى الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع؛ ستستوعب مليون نسمة.

- تنفيذ 224 مشروعا بتكلفة تبلغ 5.3 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب لتواكب الزيادة السكانية.

- تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة المنيا الجديدة للصرف الصحي وتصل طاقتها الإجمالية إلى 60 ألف م3/يوم.

- إقامة مركز تحكم إقليمي للتغذية الكهربائية بتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه وزيادة عدد المشتركين.

- إنشاء محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

- زيادة عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي من 85 ألف في2014 إلى 361 ألف وحدة سكنية.

- 14 مليار تكلفة إنشاء ورفع كفاء الطرق الرئيسية والداخلية بمحافظة المنيا، مع تطوير السكك الحديدية والمزلقانات.

- إنشاء ورفع كفاءة 700 كم طرق من الطرق الرئيسية، بتكلفة 12.5 مليار بالمشروع القومي للطرق.