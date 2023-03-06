معارضو الحوثي في قوائم الفساد

بعد نهب القيادات الحوثية مليار ريال سعودي، من أموال الشعب في أقل من ثلاثة أشهر، ومسارعتهم لتغطيتها بإعلان قوائم كشوفات لأسماء المفسدين، وإحالتهم للقضاء، وحصلت دوت الخليج على معلومات حصرية عن إحالة الحوثيين، عددا من الموظفين في القطاعات الحكومية، السابقين والمعارضين، للسياسات الحوثية إلى المحاكمة، بعد التنسيق مع القضاة على كيفية محاكمتهم، في ظل تصاعد مطالب الموظفين بصرف رواتبهم المتوقفة من ثماني سنوات.

تهدئة الرأي العام

وفي خطوة من خطوات الخبث الحوثي، لتهدئة الرأي العام وإظهار نزاهتهم من جانب، ومعاقبة المطالبين بالمرتبات من الموظفين، عكف القيادي الحوثي علي العماد وفريقه، على تسجيل كشوف بأسماء عدد كبير، اشتمل على موظفين في القطاع الحكومي، غير الموالين للحوثيين، والمتحوثين الجدد، والأشخاص المشكوك في ولائهم أو وجود ملاحظات عليهم، والرفع بهم للمحاكمة بتهم الفساد المالي. طريقة الاختيار

وبين مصدر مطلع أن هذا الاختيار لقائمة المفسدين، أتى على الطريقة الحوثية الخاصة وإحالتهم للمحاكمة، وهناك عدة أسباب للقائمة أبرزها تصفيتهم، وإخراجهم من المشهد تماما، واستبدالهم بعناصر حوثية موالية لإيران، ومحاولة إظهار أن الحوثيين، يحافظون على أموال الشعب اليمني، كذلك التغطية على أكبر عمليات سرقة مالية حوثية، ومنح القيادات الحوثية حصانة أكبر ومساحة أوسع، لمواصلة نهبهم وسرقتهم لأموال الشعب اليمني.

تجاهل الجرائم

وبين المصدر أن جرائم الفساد الحوثي كبيرة جدا ولايمكن حصرها، وأن الإعلام الحوثي حريص على عدم الحديث في قضايا فساد، أو الخوض فيها أو نشرها، وهناك عقوبات صارمة لمن يحاول الكتابة أو الحديث عن ذلك.

مشيرا إلى أن زعامات ورؤوس الفساد الكبيرة في الحوثيين، لم يتم تسجيل حالة فساد ضدهم رغم توفر أدلة قطعية، وأن القيادات الحوثية العليا لا تزال تمارس الفساد بشكل كبير جدا ومتواصل، يصل للسيطرة على واردات اليمن وبيع المشتقات النفطية وغير ذلك.

فساد ميليشيا الحوثي

«26»

الاستيلاء على أرض مساحتها 160 مترا مربعا من أراضي الدولة

من مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة أمانة العاصمة

المتورطون 3 قيادات حوثية

«27»

اختلاس 95 دفتر قسائم للتحصيل المالي

من مصلحة الضرائب بمحافظة صنعاء

المتورطون موظفو الحوثي المتحصلون الذين بحوزتهم الدفاتر

«28»

الاستيلاء على 1.016.500 ريال يمني

من كلية التربية والعلوم التطبيقية بمحافظة حجة

المتورطون قياديون حوثيون

«29»

تسهيل الاستيلاء على 1.514.831 دولارا

من وزارة المياة والبيئة بمحافظة أمانة العاصمة

المتورطون 7 قيادات حوثية

«30»

اختلاس 15.185.421 ريالا يمنيا

من إدارة مديرية عبس بمحافظة حجة

المتورطون 5 قيادات حوثية

«31»

الاستيلاء على 882.900 ريال يمني / 14.805 دولارات

من مكتب الشباب والرياضة بمحافظة حجة

المتورطون قياديون حوثيون

«32»

اختلاس 27.409.025 ريالا يمنيا

من شركة التبغ والكبريت الوطنية محافظة أمانة العاصمة

المتورطون قياديون حوثيون

«33»

اختلاس 2.202.500 ريال يمني

من هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة أمانة العاصمة

المتورطون 29 قيادة حوثية

«34»

اختلاس 1.432.088 دولارا

من وزارة الصحة والسكان بمحافظة أمانة العاصمة

المتورطون 5 قيادات حوثية

«35»

الاستيلاء على 37.858.338.749 ريالا يمنيا / 2.454.218 دولارا

من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بأمانة العاصمة

المتورطون 3 قيادات حوثية

«36»

الإضرار بـ 8.065.779 دولارا من المال العام

من مصلحة الجمارك بمحافظة أمانة العاصمة

المتورطون عدد من قيادات الحوثي

«37»

الإضرار بـ27.782.900 ريال يمني من المال العام

من مزارع الأبقار وإنتاج الألبان - رصابة بمحافظة ذمار

المتورطون 3 قيادات حوثية

«38»

تسهيل الاستيلاء على 50.000.000 ريال يمني

من مكتب وزارة الإدارة المحلية بمحافظة حجة

المتورطون 4 قيادات حوثية

«39»

الاستيلاء على 742.402.277 ريالا يمنيا

من مكتب بريد ضوران - مديرية أنس بمحافظة ذمار

المتورطون 7 قيادات حوثية

«40»

الاستيلاء على 193.770.155 ريالا يمنيا

من إدارة مديرية الرجم بمحافظة المحويت

المتورطون 8 قيادات حوثية

«41»

الإضرار بـ47.297.627 ريالا يمنيا من المال العام

من مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار

المتورطون 6 قيادات حوثية

«42»

الاستيلاء على 659.934.646 ريالا يمنيا

من وزارة التربية والتعليم بمحافظة أمانة العاصمة

المتورطون 6 قيادات حوثية

«43»

الإضرار والاستيلاء على أراضي الدولة

من فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة

المتورطون 6 قيادات حوثية

«44»

تسهيل الاستيلاء على 64.583.477 ريالا يمنيا / 321.315 دولارا

من المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بأمانة العاصمة

المتورطون 6 قيادات حوثية

«45»

الإضرار بـ 37.814.368 دولارا

من شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج بمحافظة صنعاء

«46»

اختلاس 67.443.149 ريالا يمنيا

من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة صنعاء

«47»

اختلاس 6.776.229 ريالا يمنيا

من الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة أب

«48»

الاستيلاء على 10.691.350 دولارا

من وزارة الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة

«49»

الاستيلاء على 36.935.368 ريالا يمنيا

من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة

«50»

اختلاس 229.127 ريالا يمنيا

من مديرية حشر بمحافظة حجة

المتورطون 4 قيادات حوثية