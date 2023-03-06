ضغط متصاعد على قوات أوكرانيا في باخموت

ذكر مسؤولون في كييف أن القادة العسكريين الأوكرانيين مصممون على التمسك بباخموت، حتى مع استمرار القوات الروسية في التعدي على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا المدمرة، والتي سعت إلى الاستيلاء عليها لمدة ستة أشهر، ومع ذلك، شكك بعض المحللين في حكمة المدافعين الأوكرانيين عن الصمود لفترة أطول، بينما أشار آخرون إلى أن الانسحاب التكتيكي قد يكون قيد التنفيذ بالفعل.

استنزاف المجهود

وقال مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في مركز أبحاث CAN في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، إن دفاع أوكرانيا عن باخموت كان فعالاً لأنه استنزف المجهود الحربي الروسي، لكن ينبغي على كييف الآن أن تتطلع إلى الأمام.

وكتب كوفمان في تغريدة «أعتقد أن دفاع باخموت العنيد حقق الكثير، حيث استنفد القوة البشرية والذخيرة الروسية». «لكن الإستراتيجيات يمكن أن تصل إلى نقاط تناقص العوائد، ونظرًا لأن أوكرانيا تحاول توفير الموارد للهجوم، فقد يعيق ذلك نجاح عملية أكثر أهمية».

وأثار المسؤولون الأوكرانيون في وقت سابق إمكانية التراجع التكتيكي.

خيار المدافع

وأشار معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إلى أن حرب المدن تفضل المدافع، لكنه اعتبر أن الخيار الأذكى الآن لكييف قد يكون الانسحاب إلى مواقع يسهل الدفاع عنها.

وفي الأيام الأخيرة، دمرت الوحدات الأوكرانية جسرين رئيسيين خارج باخموت مباشرة، أحدهما يربطها ببلدة تشاسيف يار القريبة الواقعة على قمة تل على طول آخر طريق إعادة إمداد أوكراني متبقٍ، وفقًا لمسؤولي المخابرات العسكرية البريطانية ومحللين غربيين آخرين. وقد يكون هدم الجسور جزءًا من الجهود المبذولة لإبطاء الهجوم الروسي إذا بدأت القوات الأوكرانية في الانسحاب من المدينة.

وقالت ISW في تقييم نُشر في وقت متأخر: «من غير المرجح أن تنسحب القوات الأوكرانية من باخموت دفعة واحدة وقد تتابع انسحابًا قتاليًا تدريجيًا لإرهاق القوات الروسية من خلال حرب المدن المستمرة».

تعزيز المواقف

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ترأس اجتماعا مع مسؤولين عسكريين دعا خلاله كبار الضباط في البلاد إلى تعزيز المواقف الأوكرانية هناك.

واستهدف القصف الروسي المكثف مدينة دونيتسك والقرى المجاورة حيث نشرت موسكو المزيد من الموارد هناك في محاولة واضحة للقضاء على مقاومة باخموت، وفقًا لمسؤولين محليين.