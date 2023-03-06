شكرا لقرائتكم خبر 8 دول تستقبل المساعدات الغذائية والإيوائية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل 8 دول هي (اليمن، سوريا، السودان، لبنان، الأردن، تركيا، باكستان، والصومال)، المساعدات الإيوائية والغذائية للسعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مدار اليومين الماضيين.

وفيما تواصل الجسر الجوي السعودي في حمل المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال الأردن، حيث جرى توزيع 3.694 حقيبة من أصل 29.881 حقيبة مدرسية موزعة على ثمان محافظات أردنية.

وأغاث المركز المتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان، خلال 390 سلة غذائية، استفاد منها 2.730 فردا من الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا في المناطق المتضررة بالفيضانات، فيما وزع 530 حقيبة إيوائية في قرية حلة موسى بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 2.915 فردا من متضرري السيول والفيضانات.

وتواصلت جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن ولبنان والصومال.