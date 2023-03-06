استشهاد 36 فلسطينيا واعتقال 576 في شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدت أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال يناير الماضي إلى استشهاد 36 فلسطينيا، واعتقال 576 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن في تقرير لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية بلغ عددها 735 عملية اقتحام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، تركزت في محافظة نابلس بواقع 164 اقتحاما، تليها جنين بـ136، ثم رام الله بـ97.

وأضافت، «إن الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى خلال يناير سجلت نحو 4408 اقتحامات بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية، ورجال شرطة وأعضاء كنيست ووزراء».