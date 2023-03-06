هروب واشتباكات في أحد سجون موريتانيا

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ويقبع عشرات السجناء السلفيين المدانين بأعمال إرهابية في هذا السجن، وسبق لهم تنظيم عمليات تمرد وهروب خلال السنوات الماضية، وهذه هي أول مرة يلقى فيها أشخاص حتفهم في عمليات تمرد داخل السجن.
وفرضت قوات من الجيش والدرك والشرطة طوقا أمنيا كبيرا حول السجن، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من محيطه.
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