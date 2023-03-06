اخبار العالم

هروب واشتباكات في أحد سجون موريتانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر هروب واشتباكات في أحد سجون موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - لقي اثنان من حراس السجن المدني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حتفهما، وأصيب آخران، في اشتباكات مع سجناء سلفيين أمس، وتمكن 3 سجناء، على الأقل، من الهرب إلى خارج السجن.

ويقبع عشرات السجناء السلفيين المدانين بأعمال إرهابية في هذا السجن، وسبق لهم تنظيم عمليات تمرد وهروب خلال السنوات الماضية، وهذه هي أول مرة يلقى فيها أشخاص حتفهم في عمليات تمرد داخل السجن.

وفرضت قوات من الجيش والدرك والشرطة طوقا أمنيا كبيرا حول السجن، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من محيطه.

كانت هذه تفاصيل خبر هروب واشتباكات في أحد سجون موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا