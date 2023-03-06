شكرا لقرائتكم خبر هروب واشتباكات في أحد سجون موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي اثنان من حراس السجن المدني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حتفهما، وأصيب آخران، في اشتباكات مع سجناء سلفيين أمس، وتمكن 3 سجناء، على الأقل، من الهرب إلى خارج السجن.

ويقبع عشرات السجناء السلفيين المدانين بأعمال إرهابية في هذا السجن، وسبق لهم تنظيم عمليات تمرد وهروب خلال السنوات الماضية، وهذه هي أول مرة يلقى فيها أشخاص حتفهم في عمليات تمرد داخل السجن.

وفرضت قوات من الجيش والدرك والشرطة طوقا أمنيا كبيرا حول السجن، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من محيطه.