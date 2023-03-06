شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال يزور موقع "كورة بلس".. ويؤكد: أتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الكاتب الصحفي محمد كمال، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة المقرر إجراؤها يوم 17 مارس الجاري، زيارة لموقع "كورة بلس"، اليوم الإثنين، وكان في استقباله الكاتب الصحفي كريم عبد السلام، رئيس تحرير "كورة بلس"، ويرافقه الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتب الصحفى دندراوي الهواري، والكاتب الصحفى وائل السمري، رئيسي التحرير التنفيذي لليوم السابع، وذلك في إطار جولته الانتخابية التي يجريها في العديد من الصحف.

وأعرب الكاتب الصحفي محمد كمال، خلال زيارته، عن تحيته وتقديره لموقع "كورة بلس" وقياداته وكافة العاملين به، مشيراً إلى أنه من المواقع الرياضية المتميزة.

وأشار كمال، إلى أنه يتشرف بأن يحظى بدعم وتأييد زملائه أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في انتخابات النقابة، واستعرض بعض ملامح برنامجه الانتخابي، متعهدا بتنفيذ جميع وعوده حال فوزه في الانتخابات، وأكد سعيه لحل جميع المشكلات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية الإخبارية، وتذليل العقبات أمام الزملاء لممارسة عملهم بشكل يسير، بالإضافة إلى تضامنه الكامل مع مطالب المصورين الصحفيين فيما يتعلق بتيسير عملهم، لافتا إلى أنه بصدد إعلان حزمة من الخدمات غير المسبوقة في نقابة الصحفيين.

وكان الكاتب الصحفي محمد كمال، أعلن اليوم، عن حصوله على موافقة رئيس دار الأوبرا المصرية على السماح لأعضاء نقابة الصحفييين وذويهم بحضور أنشطة الدار بتخفيض في حدود النصف مع قبول أبنائهم في ورش مركز الإبداع لتنمية مهاراتهم الفنية بنفس التخفيض، تشجيعا لهذا الدور الإعلامي الوطني وتنمية لمواهب أبنائهم.





محمد كمال فى مقر كورة بلس



الكاتب الصحفى محمد كمال فى موقع كورة بلس