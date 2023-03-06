شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" نستهدف تحقيق الأمن الغذائى بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس خالد محمد كمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن ملف الثروة السمكية من الملفات الهامة التى تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك تطورات إيجابية في ذلك القطاع مثلما حدث في بحيرة المنزلة من تطهير وتطوير، متابعا:" ولكن في نفس الوقت ارتفعت أسعار الأسماك ولم يشعر المواطن بتحسن في أسعار مختلف أنواع الأسماك "، متسائلا عن مدى وجود رؤية لدى الحكومة بشأن توفير احتياجات المواطنين من الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين، لاسيما وأن الأسماك تعد البديل للبروتين الحيوانى في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، ومؤكدا على أهمية وجود رؤية محددة لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد من الأسماك بأسعار في متناول العامة لاسيما من أسماك البلطي وغيره من الأنواع المشهورة وعليها إقبال في السوق المصري.

ومن جانبه وجه النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عدد من الأسئلة للحكومة، بشأن مساحة بحيرة المنزلة قبل التطهير وبعده، وبشأن آليات التعامل مع الصيادين غير المنظمين، وكذلك بشان مصير الأراضى التابعة لهيئة التعمير التى يوجد توجه لزراعتها محاصيل.

وتساءل النائب عمرو أبو السعود، عن خطة الحكومة بشأن الاستفادة من بحيرة قارون باعتبارها مصدر دخل ولها أبعاد اقتصادية.

كما تساءل النائب وحيد عامر، عن أسطول أعالي البحار، الذى كان موجود في فترة الثمانينات.

وتساءل عدد من النواب عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك.

وأكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية،: ننتج حاليا ٢ مليون طن من الأسماك، منها مليون و600 ألف طن من الاستزراع السمكى، و400 طن من الصيد الحر، مضيفا، كما يبلغ حجم الاستهلاك من الأعلاف نحو 2 مليون طن أعلاف.

وتابع الصياد،: نغطى نحو 97% من حجم استهلاك مصر من الأسماك، ونستورد ما يكفي باقى الاحتياجات ومتطلبات السياحة، مضيفا، ونستهدف الوصول إلى حجم إنتاج 2.5 مليون طن من الأسماك.

وأضاف نائب وزير الزراعة، نستهدف التوسع في الصيد الحر والصيد من المياه المالحة مشيرا إلي إنشاء مفرخات لإنتاج الزريعة و الاستزراع التكاملى باستخدام تكنولوجيا عالية.

وقال اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن منذ إنشاء الجهاز منذ عام، وهناك جهود وتحركات في كل مكان، مستعرضا ماتم من جهود في تطوير بحيرة البرلس وبحيرة المنزلة حيث تم تطهير نحو 95% منها متابعا:" نستهدف من تطوير بحيرة ناصر زيادة حجم الإنتاج فيها إلى 55 ألف طن من خلال التوسع في الزريعة.

وقال المهندس خالد محمد كمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن هناك خطوات لتجهيز عشرين قفص سمكى كمرحلة أولى، كما نستعد لنزول سمكة المبرومة بأسعار جيدة لن تتجاوز العشرين جنيه للكيلو.