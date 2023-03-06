شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشيوخ تناقش اقتراحا برغبة عن سياسة وزارة التعليم بشأن امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن سياستها تجاه نظام الثانوية العامة بعد إشكالياتها وتداعياتها السلبية على الطالب خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستعرض حسانين توفيق الاقتراح، قائلا: الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التى تشغل اهتمام كل بيت مصرى نظرا لأنها تكون سببا في تحديد مصير ومستقبل أبنائها، وللأسف شهدت تلك المرحلة التعليمية تغييرات عديدة خلال الفترة الماضية بناء على فكر وتوجهات من يتولي مسئولية الوزارة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا حول مرحلة الثانوية العامة، لاسيما ما يتعلق بالامتحانات.

وتسائل توفيق عن الموقف بشأن إعلان الوزير إعداد مشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية العامة بإعادة السنة، وكذلك فكرة تعديل نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بأن تكون نسبة 15% من الامتحان أسئلة مقالية، وألا تكون الأسئلة كلها عبارة عن اختيارات.

من جهته أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن السؤال المقالي يجب أن يكون موجودا في الامتحانات، لأنه من خلال هذا السؤال يعبر الطالب عن نفسه.

وأشار إلى أن السؤال المقالي ليس جديدا، مؤكدا أنه تم وضع آلية متكاملة في هذا لضمان حق الطالب في الحصول على درجاته بشكل كامل.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه فيما يتعلق بإعادة السنة، فهذا الأمر تم التوافق بشأنه لمنح الطالب فرصة أخرى، مؤكدا أنه لن يكون هناك تحسين، وإنما إعادة السنة.