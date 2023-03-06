شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر سيتي يحسم رغبته من الإنتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ضم نادي برشلونة للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إيمريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت التقارير الصحفية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إيمريك لابورت يريد الإنضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إيمريك لابورت بعقد مع السيتي وسوف ينتهي في صيف 2025.



ويرغب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إيمريك لابورت في الرحيل عن صفوف السيتي قبل نهاية عقده.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني فوز هام على نظيره نادي فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهدفين مقابل لا شيء.

موعد مباراة برشلونة القادمة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي أتليتك بلباو في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي أتلتيك بلباو يوم الأحد الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.