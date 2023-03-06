غطرسة أمريكا ضيعت الأفغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير أمريكي صادر حديثا «إن غطرسة الولايات المتحدة الأمريكية وراء ضياع أفغانستان ووقوعها في أيدي طالبان، والسبب في حالة العزلة التي يعيشها البلد الآسيوي».

وأكد دانيال ديفيس، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، الذي خدم في عدة جولات في أفغانستان، وهو زميل أول في مؤسسة أبحاث «أولويات الدفاع» الأمريكي، في تعليق بموقع «1945»، «إن التقرير المكون من 148 صفحة دليل شامل على الأسباب المتعددة والمعقدة لفشلنا، وإن هناك سببا واحدا لم يتم ذكره على الرغم من احتمال أن يكون أكثرها انتقادا، ألا وهو غطرسة الحكومة في واشنطن».

وكان المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان أصدر تقريرا، أوضح فيه العديد من أسباب الانهيار المذهل في أغسطس 2021 للحرب الأمريكية التي دامت 20 عاما في أفغانستان.

فشل بايدن

وأبرز التقرير أهمية فهم أن كارثة أغسطس 2021، عندما تم حل الحكومة الأفغانية والجيش قبل تقدم طالبان ـ وتحولت حربنا المليئة بالإحباط التي استمرت عقدين إلى فشل هائل - لم تأت فقط نتيجة لفشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في تنفيذ عملية الانسحاب. بدأت كارثتنا في غضون أشهر من اندلاع الحرب واستمرت حتى الخروج النهائي منها».

ويواصل التقرير الجديد للمفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، الذي أعده المفتش العام جون سوبكو، تحليل الحقائق الاستثنائية من أرض الواقع في أفغانستان التي بدأها مكتب المفتش العام مع تقريره الأول في أكتوبر 2008.

وحذر الميجور جنرال أرنولد فيلدز، المفتش العام الأول لمكتب المفتش العام الدولي في ذلك التقرير، بشكل يدعو للقلق من أن «مهمة إعادة الإعمار في أفغانستان أصبحت قضية صعبة ومعقدة للغاية.»

تدمير الكيان

وأوضح الكاتب أن هذه الرسالة، التي أقل ما يُقال عنها أنها تقليل من شأن الواقع، قد أسيء تقديرها إلى حد كبير من قبل جميع الإدارات بدءا من جورج دبليو بوش إلى بايدن.

وأشار إلى أن هناك قلة عارضت قرار بوش باستخدام القوة العسكرية في المقام الأول في أكتوبر 2001، بعدما قدمت طالبان عن طيب خاطر المساعدة لأسامة بن لادن، الذي أقر بوقوفه وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية ضد الولايات المتحدة، كانت مهمة بوش العسكرية الأولية مناسبة ومدروسة وقابلة للتحقيق.

وتم إنجاز هذه المهمة بشكل فعال بحلول ربيع عام 2002، عندما تم تدمير طالبان ككيان سياسي وتعرضت القاعدة لأضرار بالغة لدرجة أنها لم تستعد قوتها التي كانت تمتلكها قبل الحرب.

كان لدى بوش فرصة ذهبية في صيف 2002 ليأمر بإنهاء المهمة العسكرية، وسحب القوات، والانتقال إلى مهمة دبلوماسية وإنسانية. ولم تكن هناك معارضة مسلحة أو منظمة. وكان بإمكان الشعب الأفغاني نفسه تشكيل حكومة جديدة من اختياره، بما يتماشى مع أعرافه التاريخية والثقافية.

غطرسة واشنطن

ولم تتوافر في أفغانستان مجموعة أفضل من الظروف أو أكثر أمانا أو مثالية لبلد يتمتع بالوقت والدعم الدولي لتشكيل حكومة جديدة مما كان عليه ذلك الصيف. ولكن هنا دخلت غطرسة واشنطن الصورة.

فبدلا من الوثوق بالشعب الأفغاني لبذل الجهد الضروري لحكم نفسه بنفسه، «قررنا أنهم غير قادرين ويحتاجون إلى مساعدتنا لتحقيق ذلك».

وأبقت واشنطن قواتها العسكرية على الأرض ووجهت كل جانب من جوانب تشكيل الحكومة في كابول. وأخذ الأمريكيون زمام المبادرة في وضع دستور البلاد - الذي يتماشى مع الثقافة الأمريكية أكثر من الثقافة الأفغانية، مما ساعد على ضمان فشلها في نهاية المطاف. ولسوء الحظ، كان هذا أول فشل كبير، ثم توالت حالات الفشل تباعا.

أراد الكثيرون في العالم الغربي إثبات أن الديمقراطية - بما يتماشى مع المثل والقيم الغربية - يمكن أن تبنى في أي مكان وكانت تستند في الواقع إلى «القيم العالمية»، وكانوا متحمسين لإثبات نظرياتهم في أفغانستان.

الطريق للانهيار

وقال الكاتب «خدمت في أفغانستان للمرة الأولى في 2005-2006، خلال ذلك الوقت، لاحظت أن المهمة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة يشارك فيها العديد من الوكالات المدنية، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، ومنظمات المعونة الدولية - لكن تركيزهم كان منصبا على مساعدة الحكومة الأفغانية، والجيش، والمجتمع المدني على التصرف مثل الديمقراطية الغربية».

وأضاف «على ما يبدو أدرك بوش أن جهود الولايات المتحدة كانت في طريقها للانهيار، فقام بتغيير المهمة في 15 فبراير 2007، فخاطب بوش الأمة وألقى خطابا مثيرا، يقطعه الكثير من التصفيق، حول مستقبل أفغانستان.

أعلن بوش أنه كان يطلب من الكونجرس 11.8 مليار دولار «لمساعدة هذه الديمقراطية الفتية على البقاء»، ثم اتخذ القرار المصيري «لقد أمرت بزيادة القوات الأمريكية في أفغانستان. لقد قمنا بتمديد بقاء 3200 جندي الآن في البلاد، لمدة أربعة أشهر، وسننشر قوة بديلة ستحافظ على هذه الزيادة في المستقبل المنظور».

فشل عسكري

وتابع الكاتب «عندما عدت للعمليات القتالية للمرة الثانية في أفغانستان في 2010-2011، صدمت بمدى تدهور البلاد منذ الانتشار السابق، وكان من الواضح بشكل مؤلم أن سياساتنا لم تفشل فقط في تحسين الوضع، بل جعلت الأمور أسوأ».

لماذا تتجه الاتهامات لأمريكا؟

