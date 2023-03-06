العفو الدولية تدعو لمواجهة انتهاكات طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمواجهة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وضمان تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حركة طالبان.

وقالت المنظمة الحقوقية إن المتشددين احتجزوا بشكل غير قانوني، مدافعين عن حقوق المرأة، وأكاديميين ونشطاء بسبب انتقادهم العلني للحركة. وأشارت إلى أنه ألقي القبض على عدد منهم بشكل تعسفي، دون أي سبيل لانتصاف قانوني أو الوصول إلى عائلاتهم.

وأكدت أن طالبان ليست على استعداد للتحقيق في أفعال أفرادها الذين ينتهكون حقوق الإنسان الأفغاني بشكل صارخ، وهي غير قادرة على ذلك.