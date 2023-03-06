انقسام على مرشح المعارضة التركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تحالف المعارضة التركية ترشيح كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية بالبلاد في مايو المقبل، أمام الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة.

ولم يأت اختيار كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط) دون جدل، حيث رفض أحد أكبر الأحزاب في التحالف تأييده، مما أفسد الجهود المبذولة لتشكيل جبهة موحدة.

وقالت ميرال أكشنار، زعيمة حزب «ايي» (الخير) القومي، إنها لن تدعم مرشح المعارضة، وغادرت التكتل الذي كان يضم 6 أحزاب، مؤكدة أن فرصة كليجدار أوغلو (74 عاما) في الفوز ضئيلة، وقد أرادت ترشيح رئيس بلدية إسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو، أو عمدة أنقرة منصور يافاش.