انقسام على مرشح المعارضة التركية

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ولم يأت اختيار كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط) دون جدل، حيث رفض أحد أكبر الأحزاب في التحالف تأييده، مما أفسد الجهود المبذولة لتشكيل جبهة موحدة.
وقالت ميرال أكشنار، زعيمة حزب «ايي» (الخير) القومي، إنها لن تدعم مرشح المعارضة، وغادرت التكتل الذي كان يضم 6 أحزاب، مؤكدة أن فرصة كليجدار أوغلو (74 عاما) في الفوز ضئيلة، وقد أرادت ترشيح رئيس بلدية إسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو، أو عمدة أنقرة منصور يافاش.
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