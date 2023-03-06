باكستان تمنع بث خطابات عمران خان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منعت باكستان قنواتها التلفزيونية من بث خطابات رئيس الوزراء السابق عمران خان، حسب ما ذكرت هيئة تنظيم الإعلام الالكتروني الباكستانية، متهمة زعيم المعارضة بتوجيه اتهامات لا أساس لها ونشر خطاب الكراهية ضد مؤسسات الدولة وموظفيها. وقالت الهيئة إن تصرفات خان تضر بجهود الحفاظ على القانون والنظام، ومن المرجح أن تكدر السلام العام والهدوء، بينما وجهت جميع القنوات الفضائية بعدم بث أي من مؤتمره الصحفي أو خطابه المسجل أو المباشر. وأضافت أنه سيتم تعليق التراخيص إذا لم يتم الامتثال للأمر.

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