محمد كمال يزور الخليج 365.. ويعلن موافقة دار الأوبرا على تخفيض 50% للصحفيين

القاهرة - سامية سيد - أجرى الكاتب الصحفى محمد كمال، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين بانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة المقرر إجراؤها يوم 17 مارس الجارى، زيارة لجريدة وموقع الخليج 365، اليوم الاثنين، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، وقيادات الجريدة، فى إطار جولته الانتخابية التى يجريها فى العديد من الصحف.

وأعرب الكاتب الصحفى محمد كمال، خلال زيارته، عن خالص تقديره لمؤسسة الخليج 365 والعاملين بها، وأنه يتشرف بأن يحظى بدعم وتأييد زملائه أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى انتخابات النقابة، لافتا إلى أنه تربطه علاقة وطيدة بالصحفيين فى مؤسسة الخليج 365، موجها التحية والتقدير للمؤسسة وكافة القيادات والصحفيين بها.

واستعرض "كمال" خلال لقائه مع الصحفيين باليوم السابع، بعض ملامح برنامجه الانتخابى، متعهدا بتنفيذ جميع وعوده حال فوزه فى الانتخابات، وأكد سعيه لحل جميع المشكلات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية الإخبارية، وتذليل العقبات أمام الزملاء لممارسة عملهم بشكل يسير، بالإضافة إلى تضامنه الكامل مع مطالب المصورين الصحفيين فيما يتعلق بتيسير عملهم، لافتا إلى أنه بصدد إعلان حزمة من الخدمات غير المسبوقة فى نقابة الصحفيين.

وأعلن محمد كمال من داخل صالة تحرير الخليج 365، حصوله على موافقة رئيس دار الأوبرا المصرية على السماح لأعضاء نقابة الصحفييين وذويهم بحضور أنشطة الدار بتخفيض فى حدود النصف مع قبول أبنائهم فى ورش مركز الإبداع لتنمية مهاراتهم الفنية بنفس التخفيض، تشجيعا لهذا الدور الإعلامى الوطنى وتنمية لمواهب أبنائهم.

وأشار إلى أن دار الأوبرا تساهم بشكل رئيسى فى تشكيل وعى وثقافة وذوق الرأى العام منذ عشرات السنين وترسيخا لهويته الوطنية، ويعد حضور الاعلاميين لهذه العروض تنشيطا لاطلاع الرأى العام على أنشطتها ودورها فى نقل وتبادل الثقافات، مشيراً إلى أن سوف يعلن قريباً عن الحصول على موافقات أخرى لخدمة الزملاء الصحفيين وأسرهم.