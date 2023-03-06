فلسطين توجه نداء عاجلا بضرورة مساندة شعبها أمام إسرائيل

وجه سفير فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، نداء عاجلا للأمة العربية باسم أهل القدس والشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بضرورة تقديم المساندة والدعم لشعب بلاده في مواجهة الإرهاب والقمع الإسرائيلي .

وقال السفير الفلسطيني في كلمته اليوم أمام أعمال الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، إن فلسطين بحاجة إلى دعمكم في جميع المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية والتنموية والمالية، لتعزيز دفاع أهل القدس عن مقدساتهم ودرتها المسجد الأقصى، ولدفع كيد وجرائم إسرائيل ولوضع حد لها ووقفها بشكل كامل، وتوفير حماية دولية عاجلة لشعب فلسطين مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف وجوده على أرضه.

ونوه السفير الفلسطيني بالجرائم المروعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني كجريمة "حوارة" في نابلس، مشدداً على ضرورة مواجهة الممارسات العنصرية العدوانية والدموية التي يتعرض لها أبناء فلسطين من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات مستوطنيه المسلحة.

وأضاف: لقد تقدمنا بمشاريع قرارات مفصلة حول القضية الفلسطينية والتطورات السياسية تتعلق بالصراع المستمر مع إسرائيل، ونأمل الموافقة عليها واعتمادها لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة (159)، والتي ستعقد بعد غدٍ الأربعاء.

وجدد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لدولنا العربية الشقيقة ولأمتنا العربية المجيدة، مهما طال الزمن، ومهما اشتدت المؤامرات.