مناقشة وتقييم ملف استضافة الرياض لإكسبو 2030

وسيجتمع أعضاء البعثة مع عدد من الوزراء، والخبراء المختصين، بهدف مناقشة الجوانب الفنية المختلفة التي تم تقديمها سابقا في ملف ترشح الرياض.
كما ستتم مناقشة نتائج البعثة من قبل اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في شهر مايو من العام الجاري 2023، وخلالها ستقرر اللجنة التنفيذية الموافقة المبدئية على الترشيحات الأكثر مناسبة وقابلية للتطبيق.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إن هذه الزيارة ستشكل فرصة مهمة لأعضاء البعثة للتعرف على المشاريع الواعدة التي تشهدها العاصمة، والتي ستجعل منها وجهة عالمية مثلى للسياحة والاستثمار، مضيفاً أن ملف المملكة لاستضافة هذا المحفل العالمي يحظى باهتمام كبير ومتابعة متواصلة من قبل القيادة.
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