رئيس موزمبيق: قيادة السعودية قوية ولديها رؤية تنموية عظيمة

وقال نيوسي إن إنجازات رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين وولي عهده، تؤكد ما تتمتع به المملكة من إمكانيات عظيمة وخبرات كبيرة، خصوصًا في المجالات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والزراعة والسياحة والصناعة، ما يمكنها من تقديم الدعم للدول الأخرى، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس موزمبيق.
وأضاف أن "المملكة بلد قوي يتمتع بخبرة كبيرة ولديه قيادة قوية صاحبة رؤية عظيمة، يعكس حجم الاحترام والتقدير الذي تحمله قيادات دول العالم للمملكة وقيادتها، وإعجابهم بما تشهده من نهضة حديثة".
وأكد على الحاجة للتعلم من التجربة السعودية يظهر للعيان أن المملكة أصبحت أنموذجا رائدا في التنمية تسعى الدول الأخرى للاحتذاء بها والتعلم منها.
يذكر أن الدعم العلني من قبل رئيس موزمبيق لاستضافة المملكة معرض إكسبو الدولي 2030 يبرز حجم التأييد الذي تحظى به المملكة من المجتمع الدولي، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة والمتابعة المتواصلة من قبلها لإقامة نسخة استثنائية من هذا المحفل العالمي.
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