شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون يكشف كيف احتفل لاعبي ليفربول بـ محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أندرو روبرتسون لاعب ليفربول، بالكشف كيفية احتفال لاعبي الفريق بـ محمد صلاح، عقب إنحازه الجديد من الريدز.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد، بسباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح هدفين خلال اللقاء، ليصبح رصيد أهدافه مع ليفربول 129 هدف،، ويكون هو الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي.

وقال روبرتسون للموقع الرسمي لنادي ليفربول: لا أعرف عدد الأرقام القياسية التي حطمها، محمد صلاح، معنا في الفريق، لكنني أعلم أنأحدها يعني الكثير بالنسبة له.

وأضاف: روبي فاولر كان لاعبًا رائعًا بالنسبة لنادي ليفربول، أسطورة، لذلك عندما يتفوق محمد صلاح عليه يصبح أحد عظماء هذا الناديفي الدوري الإنجليزي.

وأشار: أعتقد ان محمد صلاح بالنسبة لهذا النادي، سيصبح واحدًا من الأفضل في التاريخ، يستحق كل ما يحققه مع ليفربول، لقد احتفلنابه في غرفة اللاعبين بعد نهاية المباراة، كنا نهتف له بحرارة وشجعناه على المزيد، لأنه لاعب وشخص رائع.

وأتم: أظن أن محمد صلاح لن يتوقف عما حققه مع ليفربول، فهو متعطش لتحقيق المزيد، كذلك نحن كلاعبين نرغب في المزيد، لقد كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة بالنسبة لنا من حيث النتائج وما قدمناه من أداء، لكننا بحاجة إلى الاستمرار.