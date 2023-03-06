شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف سبب عدم احتفاله مع جماهير ليفربول عقب الفوز أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير المدير الفني لفريق ليفربول، بالكشف عند سبب رفضه الاحتفال مع جماهير الريدز، عقب الفوز أمام مانشستر يونايتد.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد، بسباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ورفض يورجن كلوب أمس، الاحتفال مع جماهير ليفربول، عقب نهاية المباراة والفوز أمام مانشستر يونايتد.

ونشرت صحيفة "مترو" الإنجليزية، تصريحات لـ كلوب: الأمر لا يتعلق بأن نكون أعلى صوتًا، علينا أن نواصل التقدم والمضي قدمًا، علينا فقط المواصلة.

وتابع: أنا أحب ذلك (الاحتفالات مع الجماهير)، ولكن من الواضح أنني لا أستطيع فعل ذلك بعد كل مباراة.

وأضاف: أحب أن يطلبوا الجماهير مني فعل ذلك، أعترف أنني لا أكون سعيدًا للغاية عندما يغنون الأغنية المخصصة لي، أفكر آنذاك (ياإلهي، ألا يوجد شئ آخر؟)، ولكنني أقدر ذلك.

وأتم: ستكون هناك لحظة نحقق فيها ما نريد تحقيقه هذا العام، ثم يكون لدينا وقت كافٍ للاحتفالات.