شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي يحسم موقفه من الرحيل عن تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير تقارير عن حقيقة رحيل ضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي كانتي عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

كانتي يحسم موقفه من الرحيل عن تشيلسي



وأكدت التقارير الصحفية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي كانتي يرغب في البقاء داخل صفوف الفريق.

واقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي كانتي من تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي كانتي في 30 يونيو المقبل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي فوز هام على نظيره نادي ليدز ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي للعودة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مباراة أمام نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.