انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن إطلاق مشروع الجواز الإلكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "برعاية القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني و وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومتابعة مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ، انطلق مساء اليوم الاثنين الموافق ٦/٣/٢٠٢٣ مشروع الجواز الالكتروني".وأشار إلى أنه "سيشهد انتقالة نوعية في تقديم المعاملة او استلامها من حيث الجودة والسرعة".