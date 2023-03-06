انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن إطلاق مشروع الجواز الإلكتروني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "برعاية القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني و وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومتابعة مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ، انطلق مساء اليوم الاثنين الموافق ٦/٣/٢٠٢٣ مشروع الجواز الالكتروني".
وأشار إلى أنه "سيشهد انتقالة نوعية في تقديم المعاملة او استلامها من حيث الجودة والسرعة".
وأشار إلى أنه "سيشهد انتقالة نوعية في تقديم المعاملة او استلامها من حيث الجودة والسرعة".