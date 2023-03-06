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الداخلية تعلن إطلاق مشروع الجواز الإلكتروني

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "برعاية القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني و وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومتابعة مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ، انطلق مساء اليوم الاثنين الموافق ٦/٣/٢٠٢٣ مشروع الجواز الالكتروني".

وأشار إلى أنه "سيشهد انتقالة نوعية في تقديم المعاملة او استلامها من حيث الجودة والسرعة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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