«بالأسلحة النارية والمجارف» .. القتال الوحشي يجتاح أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - رجحت وزارة الدفاع البريطانية استخدام جنود الاحتياط الروس "المجارف" للقتال يدويا في الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل دعم محدود من نيران المدفعية بسبب نقص الذخيرة.

وقالت الوزارة في آخر تحديث استخباراتي لها، إن الجنود الروس قالوا إنهم تلقوا أوامر أواخر الشهر الماضي، بالهجوم على قوات أوكرانية مسلحين فقط بـ"الأسلحة النارية والمجارف"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي".

وأشارت الوزارة، إلى مجرفة تعرف باسم "MPL-50" صممت عام 1869 ولم تتغير كثيرا، مؤكدة أن استمرار استخدام المجارف كسلاح يسلط الضوء على "القتال الوحشي ومنخفض التقنية الذي أصبح يميز معظم الحرب"، على حد وصفها.

وأضافت أن أحد جنود الاحتياط الروس وصف شعوره بأنه ليس مستعدا لذلك "جسديا ولا نفسيا".

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، أن الاستعانة بالمجارف "ربما يكون نتيجة استمرار القيادة الروسية في الإصرار على عمل هجومي يتكون إلى حد كبير من المشاة، وبدعم أقل من نيران المدفعية لأن روسيا تعاني من نقص في الذخائر"، على حد قولها.