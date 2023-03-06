شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة ينفى طلبه تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة.. ومصادر: لا يوجد مشروع قانون بهذا الشأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، ما نسب إليه بشأن طلبه تخصيص جزء من راتب المصريين فى الخارج لصالح الدولة، وأكد في تصريحات صحفية لـ«المحررين البرلمانيين» عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الاثنين، أن حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة، تم تفسيره بشكل خاطئ، مضيفا أنه يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج.

وقال أبو شقة إن المصريين في الخارج ثروة قومية، الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائها والتاريخ شاهدا على دورهم الوطني الكبير في كافة المحافل والمواقف التاريخية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر لليوم السابع من داخل مجلس الشيوخ، عدم وجود مشروع قانون يدعو باستقطاع جزء من راتب المصريين فى الخارج، مؤكدة أنه لا وجود لمثل هذا الحديث مطلقا.