شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل نظيره البوروندى ويؤكد على موقف مصر الثابت بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم ايمانويل سينزوهاجيرا، رئيس مجلس الشيوخ بدولة بوروندي، والوفد المرافق له .

خلال اللقاء، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقديره واعتزازه بقوة العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي، لافتاً الي أهمية دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، وحرص مجلس الشيوخ على تعزيز كافة السبل التى من شأنها تطوير تلك العلاقة لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وأعرب رئيس الشيوخ عن تطلعه إلى أن ينعكس ذلك على كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.

وأشار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إلى أن العلاقات بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية تشهد تطوراً مستمراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التوافق فى الرؤى والتنسيق فى المواقف المشتركة.

وأكد رئيس الشيوخ على مواقف مصر الداعمة دائماً لكافة القضايا الأفريقية، لافتاً إلى أن موقف مصر من قضية سد النهضة لا يعنى وقوف مصر ضد حق الشعب الإثيوبي فى التنمية إنما ما تريده مصر أن يتم ملء السد فى إطار قانونى يحترم المواثيق والأعراف الدولية، ويحفظ للشعب المصري حقوقه التاريخية فى مياه النيل.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ البوروندي عن سعادته بزيارته لمصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً على تقدير بلاده لدور مصر التاريخى في دعم القضايا الأفريقية، مشيرأ إلي مساندتها القوية لحركات التحرر الأفريقية أثناء مراحل الاستعمار.

وأشاد سينزوهاجيرا بما تشهده مصر من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تطلعه لتطوير ودعم العلاقات الثنائية بين مجلسي الشيوخ في البلدين الصديقين من خلال الزيارات المتبادلة، مشيداً بدور مجلس الشيوخ المصري في الدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية في المحافل الدولية.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام؛ النائب محمد جاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب محمد حميدة على البنا رئيس جمعية الصداقة المصرية -البوروندية.