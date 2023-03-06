اخبار العالم

احتجاجا على زيارة سوريا.. تركيا تستدعي السفير الامريكي في انقرة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر احتجاجا على زيارة سوريا.. تركيا تستدعي السفير الامريكي في انقرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطلبت أنقرة "توضيحًا" من السفير الأمريكي جيف فليك حول هذه الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي للمنطقة في الرابع من مارس/آذار.

وكان ميلي زار شمالي شرق سوريا الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية، السبت، وسط احتجاج رسمي للحكومة السورية.


وقال العقيد ديف باتلر المتحدث باسم ميلي، في بيان، إن "الأخير التقى القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا المتواجدة هناك كجزء من حملة هزيمة داعش، وتفقد إجراءات حماية القوة".

كما استعرض جهود الإعادة المستمرة من مخيم "الهول" للاجئين، الذي يضم أكثر من 60 ألف نازح، من بينهم 25 ألف طفل.

وقبل أسبوعين من زيارة ميلي، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرية الخضراء في سوريا لهجوم صاروخي، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، التي قالت إن صاروخين سقطا بالقرب من القاعدة. لم يصب أياً من القوات الأمريكية أو قوات التحالف، ولم يكن هناك ضرر للقاعدة.

وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في سوريا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا