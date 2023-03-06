انت الان تتابع خبر مدى الحياة.. ليفربول يحدد عقوبة "المشجع المتهور" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي في بيان رسمي إنه "سيمنع المشجع من دخول ملعب "أنفيلد" مدى الحياة، بعد أن كاد أن يتسبب في إصابة أندي روبرتسون".

وأثناء احتفال اللاعبين بالهدف السابع خلال الفوز 7-صفر، ركض المشجع إلى أرض الملعب وانزلق واصطدم بروبرتسون الذي سقط وهو يمسك كاحله، رغم أن اللاعب الاسكتلندي استكمل المباراة.



وأضاف النادي: "لا يوجد عذر لهذا السلوك غير المقبول والخطير. سلامة وأمن اللاعبين والزملاء والمشجعين أمر بالغ الأهمية".

وأشار الى انه "سيتبع النادي الآن إجراءات العقوبات الرسمية الخاصة به، وقد حظر حساب الجاني المزعوم حتى استكمال هذه العملية"، إذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة دخول الملعب دون إذن، فستضاف لسجله وسيتم حظره مدى الحياة من أنفيلد وجميع ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز"،هذه الأفعال خطيرة وغير قانونية ولها عواقب وخيمة".

وحاول مشرفو الأمن إبعاد المشجع، بينما ظهر الغضب على وجه المدير الفني لليفربول يورغن كلوب عندما حاول مساعد الحكم تهدئته.

وعززت النتيجة آمال ليفربول في إنهاء الدوري بالمربع الذهبي، حيث بات خامسا بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

وسيلعب ليفربول خارج أرضه في ضيافة بورنموث، السبت.

